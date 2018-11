Pokemon Let´s Go Pikachu und Evoli verkauften sich in der ersten Woche satte drei Millionen Mal und sind damit die am schnellsten verkauften Nitnendo Switch-Games auf der Plattform. Das teilte der offizielle Pokemon Twitter-Channel „poke_times“ (Originalmeldung in Japanisch).

Die beiden Titel erschienen am 16. November für die Hybrid-Konsole, ein DailyGame-Spieletest ist derzeit von Michael in Arbeit.

In den UK-Charts stürmten die beiden Titel auf Anhieb Platz 4 und 6, dabei lag Pikachu vor Evoli. In Kombination sind die Titel jedoch auf Platz 1. Geschlagen geben müssen sie sich einem violetten Drachen, Spyro, mit seiner Reignited Trilogy.

In den japanischen Charts werden die beiden Titel gemeinsam auf Platz 1 gerechnet, vor Fallout 76 (PS4-Version) und Super Mario Party.

