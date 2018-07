The Pokémon Company International und Nintendo haben zusätzliche Details zu den mit Spannung erwarteten Spielen Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! bekannt gegeben, die später in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen werden.

In Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! tauchen jeweils eine Reihe von editionsspezifischen Pokémon auf, die es nur in einem der beiden Spiele gibt. Trainer in Pokémon: Let’s Go, Pikachu! können sich darauf einstellen, unter anderem den Pokémon Myrapla, Sandan und Fukano zu begegnen, wohingegen Spieler von Pokémon: Let’s Go, Evoli! die Möglichkeit haben werden, Pokémon wie Knofensa, Vulpix und Mauzi zu fangen.

Pokémon: Let’s Go, Pikachu! und Pokémon: Let’s Go, Evoli! erscheinen am 16. November 2018 exklusiv für Nintendo Switch. Nähere Informationen gibt es unter Pokemon.de/PokemonLetsGo.