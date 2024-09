Pokemon Legenden: Z-A bringt Reit-Pokemon zurück

Reit-Pokemon sind zu einem zentralen Mechanismus in den neueren Open-World-Pokemon-Spielen geworden. Ein kürzlich von Nintendo und The Pokemon Company patentiertes System deutet darauf hin, dass Reit-Pokemon in Pokemon Legenden: Z-A zurückkehren und ein Upgrade erhalten werden, berichtet GameRant.

Obwohl die offene Welt von Pokemon Legenden: Z-A viele Fans vermuten lässt, dass das Spiel Reit-Pokemon beinhalten wird, sind viele neugierig, wie diese in die urbane Landschaft von Illumina City passen werden. Das Konzept, auf bestimmten Pokemon zu reiten, existiert seit den frühesten Pokemon-Titeln, wurde aber erst in den Gen-7-Spielen mit Pokemon Sonne und Mond wirklich ausgearbeitet. In diesen Spielen konnten die Spieler die Alola-Region auf den Rücken von Pokemon wie Tauros, Mähikel, Lapras, Tohaido und Machomei bereisen. Jedes dieser Reit-Pokemon bot einzigartige Fähigkeiten, wie das Schnüffeln nach versteckten Gegenständen oder das Verschieben von riesigen Felsen. Während die Gen-8-Spiele auf Reit-Pokemon verzichteten und stattdessen das klassische Fahrrad zurückbrachten, spielten Reit-Pokemon in den neueren Titeln dennoch eine wichtige Rolle.

Patente geben Hoffnung auf flüssiger Animationen

Das neue Patent deutet auf eine Verbesserung der Animationsflüssigkeit beim Auf- und Absteigen von Reit-Pokemon hin. Es beschreibt, wie Spielercharaktere automatisch von fliegenden Reit-Pokemon absteigen und in einen normalen Bewegungszustand übergehen könnten, möglicherweise durch eine Animation. Diese Verbesserung erscheint zunächst merkwürdig, da Titel wie Pokemon Karmesin und Purpur bereits nahtlose Übergänge vom Fliegen zum Laufen ermöglichen. Trotzdem bestätigt es, dass Reit-Pokemon in zukünftigen Titeln zurückkehren werden. Game Freak scheint Verbesserungspotenzial in diesem Bereich zu erkennen und investiert Ressourcen, um die Animationen zu optimieren. Es könnte auch auf neue Arten von Reit-Pokemon hinweisen.

Die Funktion von Reit-Pokemon in Pokemon Legenden: Arceus und Karmesin und Purpur ist entscheidend, da sie es den Spielern ermöglichen, die offenen Umgebungen durch Klettern und Fliegen leichter zu navigieren. Sollte Pokemon Legenden: Z-A wirklich ausschließlich in Illumina City spielen, stellt sich die Frage, wie die Mechanik der Reit-Pokemon an eine städtische Umgebung angepasst wird. Die Rückkehr der Reit-Pokemon könnte eine spannende Weiterentwicklung darstellen, besonders in einem urbanen Setting, das neue Herausforderungen und Möglichkeiten bietet.