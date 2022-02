Pokemon Legenden: Arceus Glitch lässt einen das Spiel nicht beenden

Pokémon Legenden Arceus - (c) Game Freak

Pokemon Legenden: Arceus wurde letzten Monat veröffentlicht und hat möglicherweise die Art und Weise, wie wir Pokemon-Spiele spielen, für immer verändert. 6,5 Millionen verkaufte Exemplare in der ersten Woche würden sicherlich darauf hindeuten, dass Nintendo und Game Freak unbedingt weiter auf dieser Welle reiten werden. Das Spiel ist jedoch alles andere als perfekt, und wie es heutzutage bei fast allen Spielen der Fall ist, updatet und optimiert Game Freak es aus der Ferne über Patches und Updates.

Obwohl Updates Probleme mit einem Spiel beheben sollen, können sie gelegentlich auch neue verursachen. Das 1.0.2-Update von Legenen: Arceus scheint genau das getan zu haben. Der Patch ist seit mehr als einer Woche live, aber das Problem ist nicht sofort offensichtlich, aber es ist eines, mit dem man leicht in Konflikt geraten kann und das viele Trainer betrifft.

Das Problem trifft auf, wenn man mit dem Fangen von Cresselia beauftragt wurde. Cogita beauftragt uns mit einer Questin der wir Cresselia fangen sollen, doch allerdings sagt uns das Spiel nicht, dass wir vorher mit Melli sprechen müssen. Geht man nun auf die Jagd und fängt Cresselia ohne mit Melli gesprochen zu haben, dann zeigt uns das Spiel an das die Quest nicht erfüllt wurde. Dies wiederum verhindert, dass man Arceus begegnen kann und welches man ebenfalls Fangen muss um das Game zu beenden.

YouTuber SpecialSeer ist einer der Spieler, der durch das Cresselia-Problem in Pokemon Legenden: Arceus einen Softlock erlitten hat. Er zeigt in seinem Video, dass er Cresselia gefangen hat und Melli dennoch weiterhin möchte, dass er Cresselia fangen geht. Somit hat der Spieler keinerlei Chance mehr, die Quest zu beenden und weiter zu spielen. Man müsste also, wenn man von diesem Glitch betroffen ist, das Spiel nochmals von vorne Beginnen.

Die sozialen Medien deuten darauf hin, dass er nicht der einzige ist, der diesen Fehler gemacht hat. Ein anderer Spieler entdeckte kürzlich einen mysteriösen modernen Raum in Legends Arceus. Kein bahnbrechendes Problem wie das Cresselia-Problem, aber eines, das darauf hindeutet, dass Game Freak an einem Punkt in der Entwicklung wohl einen anderen Start des Spiels im Sinn hatte.