“Pokemon GO”: Galarian Forms in neuem Datamine durchgesickert

Neuer Code in einem Datamin von Pokemon GO lässt vermuten, dass Galarian Forms bald in Niantics Handytitel aufgenommen wird. Es ist wahrscheinlich, dass diese Pokemon Sword- und Shield-Formen in Pokemon GO ungefähr zur selben Zeit veröffentlicht werden, zu der die Switch-Titel veröffentlicht werden.

Es mag seltsam erscheinen, dass diese Galarian Forms in Pokemon GO veröffentlicht werden, da Niantic gerade damit begonnen hat, Pokemon Black & White-Monster in das Spiel aufzunehmen. Allerdings sind Alolan-Formen von Pokemon Sun & Moon bereits seit einiger Zeit im Spiel, sodass die Hinzufügung von Galarian Forms für Pokemon GO nicht allzu weit entfernt ist.

Das neueste auf Reddit veröffentlichte Datamine zeigt eine neue Codezeile für einen Galar Pokedex Header und ein Galarian Form. Mit den Informationen in den Daten des Spiels ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Galarian Forms bald zum Spiel kommen werden. Es wäre am sinnvollsten, sie im November als Werbung für Pokemon Sword and Shield zu veröffentlichen, aber es ist noch nicht bekannt, wann diese Formen im Spiel verfügbar sein werden. Es ist auch nicht bekannt, welche Galarian Forms in das Handyspiel kommen werden.

Noch mehr Informationen im Quellcode enthalten

Der Quellcode enthüllte mehr als galarische Formen. Andere Daten lassen darauf schließen, dass ein Ticket-Event namens “A Colossal Discovery” irgendwann verfügbar sein wird. Es gibt keine weiteren Daten zu dem Ereignis, aber Reddit-Benutzer vermuten, dass es sich bei dem Ereignis möglicherweise um Regigigas handelt, ein Pokémon, das allgemein als Koloss bezeichnet wird. Die Daten deuten auch darauf hin, dass neue Pokémon-Moves hinzugefügt werden, wie z. B. Horn Drill und Sacred Sword. Ob es sich dabei um neue Züge oder um Züge handelt, die auf Pokemon GO Community Day-Ereignisse beschränkt sind, ist noch offen.

Niantic hat in den letzten Monaten konsequent neue Inhalte zu Pokemon GO hinzugefügt. Zwischen Galarian Forms und anderen Events scheinen die Spieler zum Jahresende eine Menge zu haben, auf die sie sich freuen können.

Pokemon GO kann kostenlos auf Android und iOS gespielt werden.