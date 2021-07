Pokémon GO Fest: Trainer haben 1,5 Milliarden Pokémons gefangen

Pokémon GO Fest 2021 - (C) Niantic, The Pokémon Company

Das Pokémon GO Fest ist vorbei, aber dank Niantic haben wir einige beeindruckende Statistiken zu teilen. Die jährliche Veranstaltung, die dieses Jahr in 130 verschiedenen Ländern stattgefunden hat und persönliche Veranstaltungen in 20 verschiedenen Städten umfasste, endete damit, dass 1,5 Milliarden Pokémon weniger frei in freier Wildbahn unterwegs waren. Denn so viele Pokémon wurden letztes Wochenende gefangen.

Zusammen mit 1,5 Milliarden gefangenen Pokémon haben die Trainer auch 900 Millionen PokeStops gedreht und 125 Millionen Kilometer gelaufen. Trainer kämpften in 23 Millionen Raid Battles, nachdem am ersten Konzert Meloetta und am zweiten Tag Hoopa hervorgebracht wurde, der entschied, dass es eine großartige Zeit wäre, viele Millionen legendärer Pokémon für Trainer in Raid Battles herauszubringen.

Advertisment

Niantic hat sogar das Together We Raid-Event live gestreamt, das eine Reihe riesiger Eier enthielt, die zeigten, was Legendary derzeit in Raids verfügbar war. Sie dienten auch als riesige Fitnessstudios, in denen alle, die an den persönlichen Veranstaltungen des Pokémon GO Fests teilnahmen, teilnehmen konnten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Das Pokémon GO Fest mag vorbei sein, aber die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Pokémon enden noch nicht. Immerhin erscheinen die nächsten Monate gleich zwei neue Spiele für die Nintendo Switch.