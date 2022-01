PlayStation VR2 angekündigt mit Horizon: Call of the Mountain

PlayStation VR2 © Sony

Sony verkündet aus dem nichts nicht nur dass die nächste Virtual Reality Generation vor der Tür steht, sondern auch gleich einige wichtige technische Daten dazu. Die PlayStation VR2 wird mit VR2 Sense Controllern erscheinen. Und als wäre das nicht schon genug der unglaublichen News, so haben wohl Guerrilla und Firesprite gemeinsam an Horizon Call of the Mountain für die PlayStation VR2 gearbeitet.

Fans der Horizon Serie werden also zwischen den Maschinen spazieren können mit dem neuen Headset.

Advertisment

PlayStation VR2: Welche Daten sind bekannt?

Das neue Headset wird eine 4K Auflösung bieten mit HDR und einem Sichtfeld von 110 Grad. Die eingebauten OLED Displays werden eine Auflösung von 2000×2040 p pro Auge bieten und eine Bildrate von 90 bis 120 Frames pro Sekunde. Zudem ist das Headset nun rundum mit Kameras ausgestattet, welche die Bewegungen der Spieler und der neuen VR2 Sense Controller verfolgen. Somit ist keine zusätzliche Kamera für die Nutzung der Sony PlayStation VR2 notwendig.

Mit neuen sensorischen Features soll das VR Erlebnis der Spieler noch intensiver werden. Neben Kameras welche die Bewegungen der Augen verfolgen, wird das neue Headset über 3D Audio und haptisches Feedback verfügen. Mit einem einzigen verbauten Vibrations-Motor, soll so auch das Gefühl von Bewegung vermittelt werden. Der erhöhte Puls und Adrenalin Rausch des Charakters. Aber auch wenn man durch das Gebüsch bricht.

Bereits im März 2021 berichtete Sony von den kommenden neuen VR2 Sense Controllern. Diese werden mit der adaptiven Trigger Technologie und dem selben haptischen Sense Feedback wie die DualSense Controller ausgestattet sein.

Technische Daten zur PlayStation VR2:

Display Technik​ OLED Panel Auflösung​ 2000 x 2040 pro Auge Panel Bildrate​ 90Hz, 120Hz Linsenbrennweite Verstellbar Sichtfeld Ca. 110 Grad Sensorsen Motion Sensor: Six-axis motion sensing system (Drei-Achsen Gyroskop, Drei-Achsen Beschleuniger)​

Attachment Sensor: IR Proximity sensor Kameras​ 4 für Headset und Controller Bewegungen. IR Kamera für Augenbewegung pro Auge Feedback​ Vibration im Headset Verbindung zu PS5 USB Type-C® Audio​ Input: Built-in microphone​ Output: Stereo headphone jack

Technische Daten zu den VR2 Sense Controllern: