Sony erlaubt seit einiger Zeit Cloud-Backups für Sicherungsdateien für PS Plus-Mitglieder.

Der bisher verfügbare Speicherplatz betrug insgeamt 10 GB. Was angesichts der Tatsache der immer größer werdenen Dateiengrößen für einige Nutzer schon zu knapp wurde.

Aus diesem Grund gibt es eine gute Nachricht. Ab Februar 2019 wird Sony die Grenze des Cloud-Speicher von Dateien auf 100 GB erhöhen. Das bedeutet, man kann dann mehr Backups erstellen. Übrigens könnt ihr im Februar For Honor und HITMAN „kostenlos“ via PS Plus herunterladen. Mehr Infos gibt es hier, auf DailyGame!