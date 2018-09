Der Präsident von PlayStation Asia sprach über seine Gedanken zur Nintendo Switch in einem Interview mit Nikkei.

Bei der Frage über die Ansichten über den Erfolg des Nintendo Switch formulierte Hiroyuki Oda:

„Ich würde sagen, dass der Nintendo Switch insgesamt einen positiven Einfluss auf den gesamten Spielemarkt hatte. Die Spieler wollen verschiedene Spiele verschiedener Art spielen, also ist das Wichtigste, dass diese Leute, die Spiele lieben, glücklich sind. SIE [Anm.: Sony Interactive Entertainment] wird seine Stärken ausspielen, indem es Spiele verschiedener Genres, einschließlich realistischer High-Definition-Spiele, anbietet.“

Damit würde Sony weiterhin als „Haupt-Konkurrent“ Microsoft mit seiner Xbox One bzw. deren stärkeren Grafik-Bruder Xbox One X sehen. Nintendo spielt – wie eigentlich eh schon immer – in einer ganz eigenen Liga.

Quelle: Blog.Hokanko-Alt.com