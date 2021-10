PlayStation 5: Hortet mächtiger US-Händler tausende PS5-Konsolen?

Hortet Walmart PS5-Konsolen? - Quelle: TikTok / hishamhasan3

USA – Die Weihnachtszeit kommt und viele Menschen sind nun auf der Suche nach einer PlayStation 5 oder Xbox Series X/S. Die beiden Next-Gen-Konsolen sind seit ihrem Release ein knappes Gut und weltweit ausverkauft. Und nun gibt es ein Video auf TikTok, dass genau das Gegenteil zeigt: Ein prall gefülltes Lager von Walmart mit vielen Paletten von PS5-Konsolen.

Das viral gewordene TikTok-Video von “hishamhasan3” zeigt eine Aufnahme aus einem scheinbaren Walmart-Verteilerzentrum in den USA mit Lagerregalen voller PlayStation 5-Konsolen. Das Voice-Over klingt sehr sarkastisch: “Deshalb habt ihr die PS5 nicht, weil Walmart sie alle hortet.”

Die genaue Anzahl an PS5-Konsolen im Video ist nicht zu erkennen, es kann aber angenommen werden, dass es sich dabei um ein paar Hundert wenn nicht sogar Tausende Konsolen handelt.

Auf TikTok geht das Video gerade durch die Decke! Derzeit hat das Video über 4,2 Millionen Aufrufe und beinahe 400.000 Likes bei knapp 5.000 Kommentaren.

Horten Händler PS5-Konsolen für Weihnachten?

Gerade zur jetzigen Zeit ist es für Händler schwer, große Lagerbestände aufzubauen. Meistens sind die PlayStation 5-Konsolen vorbestellt und müssen an die Kunden ausgeliefert werden. Sollten Konsolen in die Läden kommen, würde es schnell zu Tummelten kommen, was Händler wie Walmart sicherlich nicht machen würden. Auch hierzulande könnte man es sich derzeit nicht vorstellen, wären PS5 und Xbox Series X lagernd.

Walmart ist in den USA riesig, der größte Einzelhändler mit fast 5.000 Standorten in allen Bundesstaaten. Ein paar tausend PS5-Konsolen in einem Verteilerzentrum sind daher nun wirklich kein großer Grund zur Aufregung.

Auch wenn Walmart all diese Konsolen im Video auf einmal verkaufen würde, wäre die Nachfrage nach der PS5 in den USA nicht gedeckt. Wahrscheinlich nicht einmal in Österreich bei einer weitaus geringeren Zahl an Einwohnern.

Obwohl sich die PS5 schneller verkauft als die PS4, könnte Sony noch mehr Konsolen verkaufen. Solange der Halbleiter-Chip-Mangel andauert, wird die Knappheit nicht beendet sein.

Die Sony PlayStation 5 erschien am 19. November 2021 in Deutschland und Österreich.