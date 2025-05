PlayStation 5: 77,8 Millionen PS5-Konsolen wurden bereits ausgeliefert

Sony Interactive Entertainment (SIE) hat aktuell seine finanziellen Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. März 2025 veröffentlicht und dabei beeindruckende Zahlen zur PlayStation 5 (PS5) präsentiert. Die weltweiten PS5-Auslieferungen haben mittlerweile die Marke von 77,8 Millionen Einheiten überschritten. Doch trotz dieser positiven Zahl gab es einen Rückgang in den letzten drei Monaten, in denen nur 2,8 Millionen PS5-Konsolen ausgeliefert wurden – ein Rückgang von 1,7 Millionen im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die PS5 bleibt eine starke Konsole auf dem Markt, aber der Rückgang der Auslieferungen könnte darauf hindeuten, dass die Nachfrage nach dem System leicht gesättigt ist oder dass sich der Konsolenmarkt auf andere, neue Releases zubewegt – wie der kommenden Nintendo Switch 2. Trotz dieses Rückgangs hat Sony weiterhin solide Ergebnisse erzielt.

PlayStation Network mit 124 Mio. monatlichen Nutzern!

Wesentlich mehr Geld als mit Konsolenverkäufe lässt sich durch digitale Dienste verdienen. Beeindruckende Zahlen kommen von PlayStation Network. Sony berichtet, dass 124 Millionen monatlich aktive Nutzer verzeichnet wurden, was einen Anstieg von sechs Millionen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dieser Anstieg zeigt, dass die PlayStation-Nutzerbasis weiterhin wächst, was positiv für die langfristige Gesundheit des PlayStation-Ökosystems ist, wie der aktuelle Finanzbericht (PDF) zeigt.

Softwareverkäufe sind ebenfalls gestiegen. In den drei Monaten bis zum 31. März 2025 wurden insgesamt 76,1 Millionen Spiele verkauft – ein Plus von 3,5 Millionen im Vergleich zum Vorjahr. Auch wenn die Zahl insgesamt steigt, gibt es einen Rückgang bei den Verkäufen von First-Party-Spielen. Nur 5,9 Millionen Einheiten wurden verkauft, was einen Rückgang von 6,4 Millionen im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Dennoch bleibt der digitale Vertrieb weiterhin der dominierende Kanal, da 80 Prozent der Softwareverkäufe durch digitale Downloads erzielt wurden, was einen Anstieg von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Ein Trend der seit Jahren anhält!

Trotz einiger Rückgänge bleibt Sony auf einem soliden Kurs. Die PS5 hat sich weiterhin gut verkauft, die Zahl der aktiven Nutzer von PlayStation Network ist gestiegen und die Softwareverkäufe, insbesondere durch digitale Downloads, verzeichnen weiterhin einen positiven Trend. Die anhaltende Beliebtheit von PlayStation bleibt ungebrochen, auch wenn die Konkurrenz durch neue Konsolen und Marktentwicklungen weiter wächst. Erst kürzlich erhielt die PS5 die klassischen PlayStation-Themes zurück sowie neue Audiofunktionen.