Spieler von PlayerUnknown’s Battlegrounds haben immer noch nur eine einzige spielbare Karte auf der Xbox One. Während die Wüstenkarte „Miramar“ bereits seit einigen Monaten auf dem PC verfügbar ist, wurde sie für die Xbox One noch nicht veröffentlicht.

Obwohl bereits bestätigt wurde, dass die Karte bald auch auf Microsoft’s Konsole gelangen würde, hatten wir bis jetzt noch keine Informationen zu einem Release erhalten.

Kauftipp:

Xbox Live Guthaben | 30 EUR | Xbox Live Download Code bei Amazon.de für EUR 30,00 bestellen

Nächsten Monat ist es endlich soweit!

Der ausführende Produzent des Spiels, Nico Bahary, hat nun bestätigt, dass die Karte nächsten Monat auf der Xbox One erscheinen wird. Er fuhr fort, dass die Karte großartig ist und dass er sich darauf freut, mit Freunden zu zocken. Außerdem sieht es so aus, als ob „Proximity Chat“ für die Xbox One nicht völlig ausgeschlossen wurde, aber es befindet sich derzeit auf einer Liste mit niedriger Priorität, da eine Menge von UI-Arbeiten durchgeführt werden müssen, um es auf die Konsole zu bringen.

PC-Gamer dürfen sich schon bald über die dritte Map mit dem Projektnamen „Mirage“ freuen, welche kleiner als die bisherigen zwei Maps ausfallen wird und schnellere Kämpfe verspricht.

PlayerUnknown’s Battlegrounds ist derzeit für Xbox One (Game Preview) und Steam verfügbar.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!