PlayerUnknown’s Battlegrounds wird demnächst eine neue Karte auf dem PC erhalten, aber vorher muss die Map noch die Testphase bestehen, welche ab heute startet.

Die offizielle Twitter-Seite von PUBG hat kürzlich ein Update veröffentlicht, das besagt, dass Zugangs-Codes zum Testen der Karte ab heute ausgegeben werden und zwar auf der offiziellen Website.

Die kommende Karte mit dem Codenamen „Savage“ wird ein 4×4 km Spielfeld sein. Der Test, wie auf der offiziellen Twitter-Seite von PUBG kommuniziert, wird für eine „begrenzte Zeit“ stattfinden, obwohl es keine konkreten Details darüber gibt über den genauen Zeitrahmen.

Der Map-Test für die Xbox One-Version von PlayerUnknown’s Battlegrounds findet zu einem späteren Zeitpunkt fest.

We will open up our website for distributing access keys on Monday before the test begins. There will be a large number of keys available directly from us. The only requirement to get one will be ownership of PUBG on Steam. https://t.co/OyC8pWcwg3

