PlayerUnknown’s Battlegrounds: Update für die Xbox One-Version verbessert Performance

Wenn ihr euch schonmal gewundert habt, warum PlayerUnknown’s Battlegrounds gerade in der Anfangsphase eines Spiels zu stottern beginnt, liefert das Video von Battle(non)sense die Antwort.

Die YouTuber haben sich nämlich den Netcode von PUBG, Fortnite – Battle Royale sowie H1Z1 angesehen um ihn zu vergleichen. Obwohl PUBG von allen das erfolgreichste Battle Royale-Game ist, hakt es immer wieder an der Performance. Wenn PUBG jemals ernsthaft ins eSports-Geschäft einsteigen möchte, muss der Entwickler PUBG Corp (Bluehole) den netcode des Spiels deutlich verbessern. Die Unreal Engine 4 ist eigentlich nicht für eine so hohe Spieleranzahl ausgelegt. Epic Games, die Macher der Engine und Fortnite, haben dieses Problem gelöst, jedoch nie an PUBG Corp weitergegeben.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS [PC Code - Steam] bei Amazon.de für EUR 29,99 bestellen

Hat sich die Performance bzw. die Bugs jemals auf euren Spielspaß ausgewirkt? Sagt es uns in den Kommentaren!