Pickmon erinnert stark an Pokémon und Palworld und entfacht Debatte im Netz

Ein neues Spiel mit dem Namen Pickmon ist kürzlich überraschend auf Steam aufgetaucht und sorgt seitdem für Diskussionen in der Gaming Community. Der Titel erinnert stark an bekannte Monster Sammelspiele und zieht aktuell vor allem wegen möglicher kopierter Designs Aufmerksamkeit auf sich.

Schon der erste Trailer lässt erkennen, dass sich das Projekt deutlich an bekannten Vorbildern orientiert. Besonders Fans von Pokémon und Palworld fühlen sich sofort an bekannte Mechaniken und Kreaturen erinnert. Während Inspiration in der Spielebranche nichts Ungewöhnliches ist, geht es in diesem Fall für viele Beobachter deutlich weiter.

Verdacht auf kopierte Fan Art

Die größte Kritik richtet sich aktuell gegen mehrere Kreaturendesigns im Spiel. Einige Spieler vermuten, dass bestimmte Monster nicht nur inspiriert wurden, sondern direkt auf Fan Art basieren könnten. Ein Beispiel stammt von dem Künstler RJ Palmer, der online Screenshots einer Fan Version von Mega Meganium teilte. Das ursprüngliche Design wurde von dem Künstler el.psy.fake erstellt und existierte bereits vor der offiziellen Ankündigung von Pickmon. Beim direkten Vergleich fällt auf, dass eines der Monster aus dem Spiel fast identisch mit diesem Fan Entwurf wirkt. Selbst kleine Details wie die Bewegung der Antennen ähneln sich stark. Zwar existieren kleine Unterschiede, doch viele Fans halten die Parallelen für zu deutlich, um reiner Zufall zu sein.

Auch andere Kreaturen sorgen für Diskussionen. Einige Spieler vergleichen ein pilzartiges Wesen aus dem Trailer mit Breloom aus der Pokémon Reihe. Ein anderes Monster erinnert wiederum stark an Mammorest aus Palworld. Besonders kontrovers diskutiert wird außerdem eine Kreatur, die laut Fans Elemente von Ceruledge mit dem Palworld Wesen Paladius kombinieren könnte. Der Twitter Nutzer jayjay_mons veröffentlichte dazu ein Bild seiner eigenen Mega Ceruledge Fan Art, das dem Monster aus dem Pickmon Trailer auffällig ähnelt. Ob diese Ähnlichkeiten tatsächlich auf kopierte Designs zurückzuführen sind oder nur starke Inspiration darstellen, ist derzeit unklar.

Gameplay erinnert stark an Palworld und TemTem

Neben den Design Diskussionen fällt auch das Gameplay auf. Laut der Beschreibung auf Steam handelt es sich um ein Open World Survival Crafting Spiel. Spieler erkunden einen großen Kontinent, sammeln Kreaturen und bauen gleichzeitig ihre eigene Basis auf. Dazu gehören Landwirtschaft, Fabriken und verschiedene Fahrzeuge wie Gleiter oder Motorräder. Dieses Konzept erinnert deutlich an die Mechaniken aus Palworld. Auch die Optik des Spiels wird von vielen Spielern mit Palworld verglichen. Selbst der Entwicklername PocketGame sorgt für Stirnrunzeln, da er stark an Pocketpair erinnert, das Studio hinter Palworld. Auch das Fangsystem mit den Karten gibt es schon, das stammt nämlich aus TemTem

Droht eine rechtliche Auseinandersetzung

Der Vergleich mit Pokémon könnte langfristig problematisch werden. Die Marke gehört zu Nintendo, das in der Vergangenheit bereits mehrfach rechtlich gegen mögliche Urheberrechtsverletzungen vorgegangen ist. Ob sich Entwickler oder Künstler offiziell zu den Vorwürfen äußern werden, bleibt abzuwarten. Ebenso ist unklar, ob weitere Künstler behaupten werden, dass ihre Arbeiten im Spiel verwendet wurden. Aktuell steht fest, dass Pickmon bereits vor seinem Release für reichlich Diskussionen sorgt. Ein Veröffentlichungsdatum existiert noch nicht. Laut Steam soll eine Ankündigung dazu jedoch in Zukunft folgen.

