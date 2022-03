Phil Spencer: Konsolen-Kriege sind dumm! (Und nicht nur diese…)

Phil Spencer: Leiter der Microsoft Sparte für Unterhaltungsprodukte, darunter Xbox und die Xbox Game Studios. - (C) Microsoft - Bildmontage DG

Während der Dice Awards 2022 wurde Phil Spencer, Leiter der Microsoft-Sparte für Unterhaltungsprodukte (Xbox, Xbox Game Studios), für seine Arbeit bei Xbox mit dem “Lifetime Achievement Award” ausgezeichnet. Nach der Preisverleihung wurde Spencer von IGN interviewet, wo er gefragt, ob er irgendwelche Nachrichten an die Spieler habe. Er nutzte seine Gelegenheit und meinte, dass er Spieler bittet, Spiele nicht zu “bewaffnen”.

Spencer sagte: „Spielt weiter, benutzt weiterhin eure Stimme, versteht die Kraft der Kreativität, die Kraft der Gemeinschaft. Und die andere Sache, die ich nur sagen möchte, ist, lasst uns die Schöpfer respektieren. Ich denke, es kommt sehr oft vor, dass Kreationen irgendwie bewaffnet und in Kämpfen zwischen Plattformen und anderen Dingen eingesetzt werden können.“

Großartige Entwicklungen in der Videospiele-Welt

Der Xbox-Chef führte diesen letzten Punkt weiter aus: „Ich schaue jeden an, der mutig genug ist, etwas zu erschaffen, es herauszubringen … seine Kollegen, die Industrie, Spieler, spielen und analysieren und darüber reden, was sie tun, und lasst uns einfach die Tatsache feiern, dass so viele großartige Spiele von so vielen Entwicklern herauskommen, und erkennt, dass dies eine solche Grundlage dafür ist, wohin sich diese Branche entwickeln wird.”

Während der Dankesrede sagte er: “Wir haben eine Verantwortung für alle in diesem Geschäft. Wir haben eine Verantwortung für die Gesellschaft. Und wir haben eine Verantwortung für uns selbst. Unsere Verantwortung ist einfach: alles tun, um sicherzustellen, dass es dieser gesamten Branche gut geht jeden einzelnen Menschen mit Würde und Respekt zu behandeln.”

Phil Spencer spricht “Konsolenkriege” an

Spencer spricht damit “Konsolenkriege” an, die immer wieder von Spielern hervorgegraben werden. Mittlerweile haben sich Sony und Microsoft sogar damit begonnen sich gegenseitig zu Konsolen- und exklusiven Spielestarts zu gratulieren. Die Rivalität wird immer weniger und das sollte auch bei den Spielern ankommen.

Der Xbox-Chef spricht damit nicht direkt die Geschehnisse in Ost-Europa an, aber auch hier gilt: Krieg ist niemals eine Lösung. Auch nicht bei Videospiel-Plattformen. Gut Rede!

