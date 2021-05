PACMAN: Zum 41er feierte Bandai Nacmo mit einem Musikvideo

PACMAN - (C) Bandai Namco

Kann das sein? PACMAN feiert seinen 41. Geburtstag. Bandai Namco hat zu diesem Anlass eine Reihe von Aktivitäten gestartet.

Es gibt ein surreales Titellied und ein Musikvideo von WEiRDCORE, das vom Musikkünstler Yaeji feat. DiAN geschrieben, produziert und aufgeführt wird. Irgendwie weiß man nicht was man davon halten soll, aber es handelt sich um einen Ohrwurm. Garantiert.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Musik war schon immer ein wichtiger Bestandteil der PACMAN-Marke. Nach dem er den Theme-Song “JOIN THE PAC” zum 40. Geburtstag komponiert wurde, kam der weltbekannte, japanische Techno-DJ Ken Ishii mit PAC-MAN 40th ANNIVERSARY COLLABORATION Vol. 1-3 wieder zurück.

Woher kommen die Geister in Pac-Man?

Trotz seiner enormen kulturellen Auswirkungen sind noch Fragen zu den Ursprüngen von PACMAN zu stellen, und in einem Interview ging Toru Iwatani auf die Ursprünge der Geister ein, die PACMAN jagen.

Iwatani gibt an, dass er auf die Idee gekommen ist, Geister im Spiel zu haben, weil er solche in japanischen Manga gesehen hat. Er erwähnt ausdrücklich Little Ghost Q-Taro und zitiert auch Cartoons wie Casper – Der freundliche Geist. Er hat die Geister so konzipiert, dass sie eher mit dem japanischen „Youkai“ übereinstimmen, Geistern, die einfach existieren und nicht als Ergebnis eines Todes einer Person entstanden sind. „Ätherische Wesen und Konzepte, die in der Natur leben und von Anfang an einfach ‚da‘ waren.“

Auch von uns: Alles Gute zum Geburtstag PACMAN!