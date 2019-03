Die Xbox One mit dem Codenamen „Mavericks“ wird offenbar im Mai 2019 starten. Die Vorbestellungen sollen bereits Mitte April starten, heißt es in einem Bericht von Windows Central. Die SKU soll den Namen „Xbox One S All-Digital Edition“ bekommen und nahezu weltweit zeitgleich starten.

Der Einstieg in das 4K-Videogaming soll zukünftig günstiger ausfallen, so zumindest die Microsoft-Strategie. In einer Zeit in der ohnehin die meisten Games digital erworben werden (oder der Trend unaufhaltbar ist) möchten die Redmonder den Preis der Konsole niedrig halten. Das wahrscheinlich letzte Xbox One-Modell, bevor die Xbox Scarlett (Arbeitstitel) startet, wird demnach ohne Disk-Laufwerk ausgestattet sein.

Zukünftig wird Microsoft wohl auch seine nächste Konsole, die Xbox Scarlett, ohne Disk-Laufwerk austatten. Zumindest eines der beiden verschiedenen Modelle die zum Start verfügbar sein werden, wenn man den Gerüchten glauben schenken darf. Die Quelle, Windows Central, hatte jedoch in der Vergangenheit ziemlich viele Treffer in puncto Gerüchten.