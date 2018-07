Dass Octopath Traveller im Einzelhandel gut abschneidet, dürfte mittlerweile gut bekannt sein. Wir wissen aus verschiedenen Medien, dass es in Großbritannien ein großartiges Debüt gab und dass es in Japan ausverkauft ist.

Square Enix musste sich dafür sogar entschuldigen, dass das Spiel nicht verfügbar war. Es sieht jedoch so aus, als hätte sogar Nintendo, der das Spiel außerhalb Japans veröffentlicht hat, vielleicht unterschätzt, wie erfolgreich das RPG der alten Schule sein könnte.

Kauftipp:

Octopath Traveler - [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 66,96 bestellen

In Deutschland/Österreich liegt die Wartezeit aktuell bei 10 Tagen, obwohl wir diese Angaben von Amazon.de als vage bezeichnen würden. Die Compendium Edition für rund 90 Euro ist aktuell noch auf Lager und kann jederzeit bestellt werden (Link: Amazon.de).

Octopath Traveller ist ein großartiges Spiel, das eine liebevolle Hommage an Old-School-16-Bit-JRPGs ist, also macht das Sinn. Es ist jetzt exklusiv auf dem Nintendo Switch erhältlich. Den Testbericht dazu bekommst du hier auf DailyGame in wenigen Tagen! Es ist doch sehr umfangreich und wir wollen euch einen ehrlichen Einblick in das Spiel geben.