Nioh 2: Neues 28-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht

Nioh 2 - (C) Team Ninja

Neue Videos für Nioh 2 von Team Ninja online gegangen. Dazu gehört auch ein neues Gameplay-Material. PlayStation Access hat ein Video mit Kitanosho Castle und einem Bosskampf gegen Maeda Toshiie veröffentlicht (was einigen Spielern bekannt sein dürfte). Wir sehen uns aber auch einen brandneuen Boss an – eine Yokai-Version von Shibata Katsuie.

Shibata Katsuie ist dafür bekannt, Oda Nobunaga in der Sengoku-Ära zu dienen, und hat bereits in mehreren Samurai Warriors- und Warriors Orochi-Spielen von Koei Tecmo mitgewirkt. Ähnlich wie in diesen Titeln besitzt er zwei Äxte und kann ernsthaften Schaden anrichten. Natürlich zeigt das Video auch das Gameplay gegen Standard-Feinde sowie einige Yokai-Fähigkeiten.

Nioh 2 erscheint am 13. März für PS4. Es ist ein Prequel zum ersten Spiel und der Protagonist Hideyoshi nimmt am Spirit Stone-Krieg gegen die Yokai teil, während er halb Mensch, halb Yokai ist. Neben dem Basisspiel können die Spieler in Zukunft mit drei DLC-Paketen nach dem Start rechnen.