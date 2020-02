Nintendo wird auf der E3 2020 sein, bestätigt die ESA

Nintendo auf der E3 2020

E3 hat eine (unvollendete) Liste von Unternehmen veröffentlicht, die an der E3 2020 teilnehmen. Als viele erkannten, dass der Name von Nintendo nirgends zu sehen war, gab es mehr als ein paar Vorschläge, dass sie E3 in diesem Jahr überspringen könnten, ála Sony. Dies wird jedoch nicht der Fall sein.

Die Entertainment Software Association (ESA) hat kürzlich ein Update veröffentlicht, in dem es darum geht, Registrierungen für die diesjährige Show zu eröffnen, und auch noch einmal über all die neuen Dinge, die sie in diesem Jahr ausprobieren wollen, um E3 „neu zu erfinden“. Ganz am Ende des Updates erwähnten sie auch, dass “mehrere führende Videospielunternehmen sich bereits zur Teilnahme an der E3 2020 verpflichtet haben”. Die ersten beiden Namen, die sie im Anschluss erwähnten, waren Xbox – die wir bereits kannten – und Nintendo.

Da haben Sie es also. Nintendo wird dieses Jahr auf der E3 sein – es sei denn, sie haben einen weiteren Fehler gemacht, als sie erwähnt wurden, den ich an dieser Stelle nicht hinter mich bringen würde.

Geoff Keighley hat kürzlich bestätigt, dass er nicht an der E3 2020 teilnehmen wird. Daher gibt es einige Fragezeichen darüber, was mit dem E3 Coliseum passieren wird.

Quelle: Theesa.com