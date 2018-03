Die Nintendo Switch hat sich als wahre „Glücksoase“ für unabhängige Entwickler gemustert.

Immerhin tritt man auf dieser Plattform nicht gegen jedes AAA-Game an und lebt in scheinbarer Symbiose mit starken Nintendo-Eigenmarken. Oder liegt es einfach nur an dem überschaubaren Portierungsprozess, den die Konsole benötigt. Die Games verkaufen sich über den Nintendo eShop auf jeden Fall wie verrückt und im Rahmen der GDC gab Nintendo die TOP 10 Indie-Games für Nintendo Switch, wobei es keine Reihenfolge gibt und die Positionierung rein willkürlich ist.