Nintendo Switch – Super Smash Bros. Ultimate: Terry Bogard besteigt den Ring

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo Switch)

Der „King of Fighters“ trifft ein: Terry Bogard steigt heute erstmals als spielbarer Charakter in den Ring von Super Smash Bros. Ultimate.

In einem aktuellen Video zeigt Masahiro Sakurai, Director des Spiels, den neuen Kämpfer in Aktion. Das Video findet ihr unterhalb der Meldung. Auch dessen Stage, das King of Fighters Stadium, sowie mehrere überarbeitete Musiktitel aus der FATAL FURY-Serie (Link Wikipedia) von SNK werden in der Präsentation enthüllt. Dieses Paket – Kämpfer, Stage und Musiktitel – steht ab sofort für alle zum Download bereit, die den Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass besitzen. Oder sich das separat erhältliche Kämpfer-Paket 4 zulegen.

Terry ist in den letzten drei Jahrzehnten in mehr als 80 Kampfspielen aufgetreten. Sein Debüt gab er 1991, als er seine Gegner in dem populären SNK-Spielhallentitel FATAL FURY: KING OF FIGHTERS das Fürchten lehrte. Mit seinem roten Basecap und seinem selbstbewussten Lächeln ist er seither zu einer festen Größe in der Gemeinde der Kampfspiel-Fans und zum Markenzeichen von SNK geworden.

Als Hommage an seine Ursprünge auf NEO GEO verbindet Terry Bogard den klassischen Arcade-Kampfstil der FATAL FURY-Serie mit dem einzigartigen Spielgefühl von Super Smash Bros. Ultimate. Der Nintendo Switch-Titel ist für 54,99 Euro bei Amazon.de verfügbar.