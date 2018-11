Damit hätten wir nicht gerechnet! Die Nintendo Switch übertraf alle bisherigen Verkaufszahlen von Nintendo-Hardware, bei weitem! In den fünf Tagen von Thanksgiving bis Cyber Monday war die Switch die meistverkaufte Konsole in den USA. Im Vergleich zum Vorjahr ein Zuwachs von 115 Prozent!

Die Amerikaner gaben in den fünf Tagen mehr als 250 Millionen US-Dollar für Nintendo-Produkte aus und krönten die Nintendo Switch zum Bestseller, in der stärksten Verkaufswoche für Konsumgüter. Aber nicht nur die neue Hybrid-Konsole konnte neue und alte Gamer zum Kauf bewegen, auch der 3DS und die beiden Classic-Konsolen (NES und SNES) fanden reißenden Absatz. Bei den Software-Verkäufen hatten ganz klar die neuen Pokemon-Titel die Nase vorne. Seit ihrem Start am 16. November konnten über 1,5 Millionen Stück verkauft werden.

Kauftipp:

Pokémon: Let´s Go, Pikachu! - [Nintendo Switch] bei Amazon.de für EUR 44,99 bestellen

Damit reiht sich Pokemon zu den Millionen-Games von Nintendos Switch in den USA ein. Dazu zählen bisher The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Splatoon 2 und seit der Black-Friday-Woche nun auch Super Mario Party.

Seit seiner Markteinführung, am 3. März 2017, konnte sich die Nintendo Switch in den USA über 8,2 Millionen Mal verkaufen. Weltweit liegt die Konsole auf einem Stand von insgesamt über 21 Millionen verkaufter Einheiten.

Quelle: BusinessWire.com

