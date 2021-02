Nintendo Switch: Die 15 höchsten Top-Downloads im Januar 2021

Mario Kart 8 Deluxe - ©Nintendo

Nintendo hat eine aktualisierte Liste der am häufigsten heruntergeladenen Nintendo Switch eShop Titel in Europa veröffentlicht, aus der hervorgeht, welche Titel im Dezember 2020 am beliebtesten waren.

Among Us

Den ersten Platz belegt wie schon im Dezember wieder der Online-Multiplayer Among Us, welcher erst Ende Jahr plötzlich auf der Konsole erschienen ist. Warum Among Us diesmal ganz oben auf der Liste steht, liegt nicht nur am niedrigen Preis, sondern auch am Spielspaß den der Titel mit sich bringt. An anderer Stelle besteht der Rest der Liste hauptsächlich aus bekannten Nintendo Favoriten. Am meisten ist natürlich unser Klempner Super Mario in der Liste vertreten.

Die 15 meist heruntergeladenen Titel im Januar 2021

Die Liste basiert auf der Anzahl der Nintendo eShop Downloads (also keine physischen Verkäufe) in Europa aus dem gesamten letzten Monat:

Among Us Minecraft Animal Crossing: New Horizons Stardew Valley Hades Mario Kart 8 Deluxe Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition Super Mario Party Super Mario 3D All-Stars New Super Mario Bros. U Deluxe Pokémon Sword Just Dance 2021 Super Smash Bros. Ultimate Cuphead 51 Worldwide Games

Nicht weniger interessant als die kürzliche Auflistung der Nintendo Switch: Die 20 meistgespielten Titel nach Spielstunden 2020. Welche allerdings nicht die Anzahl der Käufe, sondern auch den tatsächlichen den Spielspaß der gekauften Titel widerspiegelt.

Bei den verkauften physischen Spielen sieht das Ranking bei den Amazon.de-Charts für 2020 etwas anders aus!

Quelle: nintendolife.com