An den JoyCon kann man sich nach über einem Jahr gewöhnen. Muss man aber nicht, wenn man einen Adaptor für „richtige Controller“ daheim hat. So kann man zukünftig auch unter anderem mit dem PlayStation 4-Controller Mario, Link & Co. steuern!

Möglich macht dies die kleine Firma 8bitdo, welche sich mit diversen Retro-Controllern bereits einen Namen bei vielen Gamern gemacht hat. Der Bluetooth-Adator, welcher den PS4- und Xbox One-Controller unterstützt, ist bereits in den USA erhältlich und kostet lediglich 19,99 US-Dollar. Nun gibt es diesen Adapter auch bei uns für 19,99 Euro auf Amazon.de!

Bedenkt man die hohen Kosten für einen weiteres JoyCon-Set wäre der Adaptor eine günstige Alternative!

Kauftipp:

Joy-Con 2er-Set Neon-Rot/Neon-Blau bei Amazon.de für EUR 74,95 bestellen

Quelle: 8bitdo.com