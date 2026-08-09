Nintendo Museum: Tickets könnten für ungültig erklärt werden!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Das Nintendo Museum von Kyoto hat ein Problem. Die Eintrittskarten werden von gekauft und teuer weiterverkauft. Dies unterbindet Nintendo nun indem weiterverkaufte Tickets für ungültig erklärt werden. Aber nicht nur das, die Person mit dem woanders gekauften Ticket kann für das Museum dauerhaft gesperrt werden.

Nintendo warnt Besucher

Das Unternehmen hat nun offiziell in aller Deutlichkeit davor gewarnt Tickets von Auktionsplattformen, Drittanbietern oder sozialen Netzwerken zu erwerben. Ab nun werden Besucher, welche die Tickets nicht offiziell bei Nintendo erworben haben nicht mehr in das Museum hineingelassen. Für die ungültigen Tickets gibt es weder eine Rückerstattung, noch eine Entschädigung. Weiters werden Personen die gegen Nintendos Richtlinien verstoßen, dauerhaft für das Museum gesperrt.

Den Weiterverkäufern geht es an den Kragen

Es werden natürlich nicht nur die Besucher gestraft. Auch der Weiterverkauf soll sich nicht mehr lohnen. Die Wiederverkäufer werden künftig mit „angemessenen Maßnahmen“ belangt werden. Das bedeutet, dass Nintendo strafrechtlichen gegen diese vorgehen wird. Damit setzt Nintendo abermals ein deutliches Zeichen gegen den Schwarzmarkt, welcher die hohe Nachfrage bei den einzigartigen Attraktionen in Japan immer wieder ausnutzt.

Wie bekommt man ein Ticket?

Da die Tickets für das Nintendo Museum sehr gefragt sind, erhält man die Tickets nur durch offizielles Reservierungssystem, bei welchem der eigene Nintendo Account verwendet werden muss. Vor Ort wird dann noch die Identität der Besucher geprüft. So muss ein Ausweis vorgezeigt werden, dessen Name mit dem auf dem Ticket übereinstimmt. Damit stellt Nintendo sicher, dass das Ticket nicht wo anders gekauft worden ist. Eine Ausnahme gibt es aber: mit angemeldeten Besuchergruppen können auch mehrere Personen mit einem Ticket zutritt bekommen.

Künftige Besucher sind nun gewarnt und müssen ausschließlich die offizielle Ticketplattform nutzen. Inoffizielle Angebote und Wiederverkaufsseiten sollen bei Nintendo gemeldet werden. Das Reservierungssystem kann zwar frustrierend sein, aber ein ungültiges Ticket ist nun noch schlimmer. Da man nicht nur sein Geld verliert, sondern auch noch eine Eintrittssperre erhalten kann.

Quelle: museum.nintendo.com