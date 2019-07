Ein wenig dreist muss man schon sein, um im Internet ein wenig Kleingeld zu schlagen. Aktuell wird auf Facebook eine Retro-Konsole im Nintendo Game Boy-Stil beworben. Natürlich hat diese Fake-Konsole aus China nicht wirklich etwas mit dem Game Boy und seinen Spieleklassikern zu tun. Immerhin sind die Spiele schon in Farbe.

Die Retro-Konsole scheint schick zu sein und wirbt mit Klassikern wie Super Mario World. Aber hey, Super Mario World 9 gibt es doch gar nicht? Bei Super Mario World 2 war Schluß, im Jahr 1995. Danach gab es noch ein Super Mario 3D World für die Wii U. Auch Super Mario 14 ist nicht wirklich ein Nintendo-Titel, wird aber in der Spieleliste der Fake-Konsole beworben.

Den Ursprung der Retro-Spielekonsole kann man leicht auf AliExpress verfolgen. Dort kostet die 8-Bit-Konsole mit eingebauten 168 Spielen und 600mAh-Akku für 6 Stunden Spielspaß (laut Angabe) 13,94 US-Dollar. Inklusive „Free Shipping via J-NET“. Also umgerechnet 12,35 Euro mit aktuellem Kurs. Vielleicht muss man ein paar Tage länger darauf warten, aber dafür spart man mehr als die Hälfe…

60% Preisnachlass wovon?

Die auf Facebook beworbene „Retro tragbare Spielkonsole“ wird für 28,99 Euro verkauft. Der Stattpreis wird mit 73 Euro angegeben. Was für ein wahnsinniges Schnäppchen! Die Werbeanzeige stammt von S-Mania.at, einem Online-Shop der anscheinend mehrere Artikel von Aliexpress bzw. Alibaba aus China vertreibt. Natürlich mit etwas mehr Aufschlag, wie in diesem Fall zu erkennen. Der Firmensitz ist auch nicht in Österreich, sondern in Slowenien. Es gibt sogar eine Adresse in Deutschland laut Impressum der Seite.

Fake-Game Boy auf Facebook 1 von 3 - +

Hier wird bewusst mit der Nostalgie der 90er Jahre geworben. Eine Ära der 8-Bit und 16-Bit-Klassiker wie Sonic oder Aladdin. Nur schade das diese beiden Titel für den SEGA Mega Drive erschienen sind. Tekken 3 gabs auch nie für den Game Boy.

Die Absicht ist klar: Hier wird ein Nachbau-Artikel überteuert verkauft. Hände weg!