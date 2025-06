Nintendo Direct angekündigt: Fokus liegt auf Donkey Kong Bananza

Jetzt ist es offiziell: Nintendo hat einen neuen Direct angekündigt, der am Mittwoch, den 18. Juni 2025, stattfinden wird. Los geht’s um 15:00 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo.

Doch diesmal gibt’s keine bunte Spielesammlung. Die kommende Show dreht sich ausschließlich um Donkey Kong Bananza, das kommende Exklusivspiel für die Nintendo Switch 2.

Werbung

15 Minuten vollgepackt mit Bananen und Action

Die Direct soll rund 15 Minuten dauern und den Fans einen tiefen Einblick in Donkey Kongs neues Abenteuer geben. Der Release des Spiels steht schon bald bevor: Am 17. Juli erscheint Donkey Kong Bananza exklusiv für die Switch 2. Höchste Eisenbahn also, Gameplay, Story und Features genauer unter die Lupe zu nehmen.

Seit der ersten Ankündigung im April 2025 ist bekannt: Donkey Kong wird in Bananza in eine unterirdische Welt voller Gefahren abtauchen. Ziel ist es, bananenförmige Diamanten aus den Klauen einer neuen Feindgruppe namens VoidCo zurückzuholen.

Donkey Kong Bananza: Pauline, neue Moves und viele Fragen

Schon beim letzten Treehouse-Livestream sorgte ein kleines Detail für große Aufregung: Pauline war in einem offiziellen Bild zu sehen, was sofort Spekulationen über ihre Rolle und ihre Verbindung zur klassischen Donkey-Kong-Geschichte entfachte. Ob Nintendo während der Direct Licht ins Dunkel bringt? Gut möglich. Zumindest dürften wir mehr über die Spielmechaniken, Bosskämpfe und die neue Welt erfahren, in der sich Donkey Kong durch Klettern, Werfen und Zerstören seinen Weg bahnt.

Donkey Kong Bananza wird 79,99 € kosten und ist bereits vorbestellbar, u.a. auf Amazon*. Es ist das erste große Donkey-Kong-Spiel seit Tropical Freeze (2014) und der Hype ist entsprechend groß. Ob das Spiel dem langen Warten gerecht wird, erfahren wir in wenigen Tagen. Eins ist klar: Nintendo will mit Donkey Kong Bananza die neue Switch-Generation mit einem Knall eröffnen.