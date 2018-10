2019 wird das erste Mainline Pokemon Spiel für die Nintendo Switch erscheinen. Aufgrund des Konsolenwechsels fürchten viele Spieler um ihre alten Pokemon, aber Game Freak denkt an euch!

Pokemon Let’s Go Pikachu und Let’s Go Evoli sind gerade noch einen Monat vom Release entfernt, da wird schon über das nächste Spiel der Hauptreihe geredet. Gamespot hat hierzu den Pokemon Director Junichi Masuda interviewt. Bekannt war bisher, dass die Verbindung zu Pokemon Go ebenfalls für die nächste Generation geplant ist. Über Transfers zwischen den Let’s Go spielen oder den 3DS Titeln war noch nichts bekannt.

„Wir denken definitiv immer über derartige Funktionalität nach, insbesondere seit wir die Pokemon Bank eingeführt haben.“, so Masuda gegenüber Gamespot, mit Hilfe eines Interpreters

Im Interview betont Masuda, dass sie an dem Feature arbeiten und sie wissen, wie wichtig Spielern ihre Pokemon sind. Er merkt aber auch an, dass man im aktuellen Stadium noch nichts genaues dazu sagen kann.

Abseits davon weiß man, dass das kommende Spiel als „Core Title“ bezeichnet wird. Das bezieht sich auf die Let’s Go Spiele, die einige Mechaniken für Neulinge etwas streamlinen, um sie zugänglicher zu machen, was einigen Fans der Reihe sauer aufstieß. Daher wurde nochmal betont, dass das nächste Spiel der Pokemonformel treu bleiben wird. Betroffene Features sind beispielsweise die sogenannten Abilities und die getragenen Items. Beide wird es in Pokemon Let’s Go nicht geben.

