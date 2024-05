Neues Astro Bot-Spiel? – Gerüchte deuten darauf hin!

Es sieht so aus, als ob ein neues Astro Bot-Spiel in Arbeit ist und bald angekündigt wird. Gerüchten zufolge bereitet sich PlayStation darauf vor, ein neues Abenteuer mit dem beliebten Roboter zu enthüllen. Ein bekannter Leaker, “billbil-kun”, der oft Informationen über den Epic Games Store und PlayStation preisgibt, hat diese spannenden Neuigkeiten verbreitet.

Gerüchte um ein neues Astro Bot-Spiel gibt es schon länger. Jetzt scheint es konkreter zu werden. Laut billbil-kun könnte das Spiel einfach “Astro Bot” heißen, obwohl der Name noch nicht sicher feststeht. Wichtig ist, dass wir in den nächsten zwei Wochen mehr erfahren könnten. Dies passt zu den Gerüchten über ein PlayStation Showcase, das noch in diesem Monat stattfinden soll.

Woher stammen die Spekulationen? Das Gerücht stammt von billbil-kun und wurde über das französische Portal “Dealabs” verbreitet. Dealabs ist bekannt dafür, regelmäßig Informationen zu PlayStation Plus und kommenden Spielen zu teilen. Es wird spekuliert, dass PlayStation und Team Asobi gemeinsam an einem neuen Astro Bot-Spiel arbeiten.

Wann wird das Spiel enthüllt?

Laut dem Leaker soll das Spiel innerhalb der nächsten 15 Tage enthüllt werden. Das würde perfekt in den Zeitrahmen des Summer Game Fest passen, das am 8. Juni beginnt. Es könnte also gut sein, dass wir schon nächste Woche mehr über das neue Astro Bot-Spiel erfahren. Vielleicht wird es auch bei einem vorherigen PlayStation Showcase enthüllt.

Das neue Astro Bot-Spiel soll in einer Wüste spielen. Astro wird dabei von einem Roboterfuchs begleitet. Es wird erwartet, dass das Spiel exklusiv für die PlayStation 5 erscheint. Anders als frühere Spiele wie Astro Bot Rescue Mission, die für virtuelle Realität entwickelt wurden, wird das neue Spiel keine Unterstützung für PS VR2 bieten.

Wir sind gespannt, ob sich die monatelangen Gerüchte endlich bewahrheiten.