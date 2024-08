Neuer Trailer zu Metaphor: ReFantazio

Der Publisher ATLUS und das Entwicklerstudio Studio Zero haben im Rahmen der Gamescom 2024 einen neuen Trailer für Metaphor: ReFantazio veröffentlicht, der unter dem Titel „Travel Beyond Fantasy“ präsentiert wurde.

Die Beschreibung des Trailers lautet: „Reise durch das Vereinigte Königreich von Euchronia, gewinne das Vertrauen der Bürger und besiege rivalisierende Thronanwärter!“ Dieser spannende Trailer gibt den Spielern einen ersten Einblick in die faszinierende Welt von Euchronia, einem Reich voller Magie, Mythen und politischer Intrigen. Die Spieler müssen ihre Fähigkeiten geschickt einsetzen, um Verbündete zu gewinnen und mächtige Feinde zu besiegen, während sie das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen.

Folge uns bei Google News

Metaphor: ReFantazio ist das neueste Rollenspiel von ATLUS, das für seine tiefgründigen Geschichten und komplexen Charakterentwicklungen bekannt ist. In diesem Spiel müssen die Spieler in die Rolle eines Thronanwärters schlüpfen, der sich in einem epischen Machtkampf um die Krone befindet. Dabei spielt die Interaktion mit den Bürgern von Euchronia eine zentrale Rolle, da ihr Vertrauen entscheidend für den Erfolg der Spieler ist. Nur wer in der Lage ist, Allianzen zu schmieden und rivalisierende Kandidaten zu besiegen, kann am Ende den Thron besteigen.

Das Spiel wird am 11. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 und PC über Steam und den Microsoft Store erscheinen. Die Entwickler haben bereits angedeutet, dass das Spiel nicht nur eine packende Geschichte, sondern auch eine beeindruckende Grafik und innovative Spielmechaniken bieten wird. Fans von Rollenspielen können sich auf ein außergewöhnliches Abenteuer freuen, das sowohl strategische Tiefe als auch emotionale Momente verspricht. Die Veröffentlichung wird mit Spannung erwartet, und die Spieler weltweit fiebern dem Tag entgegen, an dem sie endlich die Welt von Euchronia erkunden können. Bereits im Exclusive Showcase haben wir einige gute Einblicke zum Spiel gewinnen können.