Neuer Trailer zu Atelier Ryza 2

(C) Gust

Koei Tecmo und GUST Studios haben einen neuen Trailer veröffentlicht der den Release zu Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy einleitet.

Der Nachfolger von Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout spielt 3 Jahre nach den Ereignissen im ersten Teil und schickt Ryza auf ein neues Abenteuer. Sie will die Geheimnisse der alten Ruinen erforschen und versucht die Wahrheit hinter einer verlorenen Legende aufzudecken. Dabei wird sie von alten und neuen Gesichtern begleitet. Darunter befindet sich auch ihr treue Fellnase Fi.

Ryzas neue Reise ermöglicht ihr auch neue Fähigkeiten zu erlenen um Orte zu besuchen, die ihr so nicht zugänglich wären. So wird sie unter anderem durch Flüsse schwimmen, an Pflanzen hoch klettern und mit magischen Seilen schwingen können. Das spannende Echtzeit-Taktik-Kampfsystem ermöglicht fortan Kämpfe mit bis zu vier Gruppenmitgliedern, also mit drei Hauptmitglied und einem Sub-Mitglied. Zudem kann das Team ihre Skills zu einer Skill-Chain aneinander reihen um so auch starke Gegner bekämpfen zu können.

Auch das Synthesis-System hat einige Neuheiten in Atelier Ryza 2 bekommen. Mit ihm kann Rzya auf ihrer Reise einzigartige Gegenstände sammeln und miteinander kombinieren. Zudem soll es für neue Spieler zugänglicher gemacht worden sein um ihnen beim Einstieg zu helfen, ohne dabei die erfahrenen Alchemisten außer acht zu lassen.

Fans, die Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy innerhalb der ersten beiden Wochen nach Veröffentlichung erwerben, erhalten den Early-Purchase-Bonus: das Summer-Fashion-Costume-Set. Spieler mit einem alten Speicherstand aus Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout können das Classic-Costume-Set freischalten.

Atelier Ryza 2 erscheint am 29. Januar für die Nintendo Switch, die PlayStation 4 (mit einem kostenlosen PS5 Upgrade) und für den PC.