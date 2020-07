Neuer Teaser- und Gameplay-Trailer zu Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy

Publisher Koei Tecmo und Entwickler Gust haben den Teaser- und Gameplay-Trailer für die kürzlich angekündigte Alchemie-RPG-Fortsetzung Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy veröffentlicht.

In Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy kehrt Ryza zu einem brandneuen Abenteuer zurück, diesmal drei Jahre nach ihren heldenhaften Bemühungen in Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Diese dynamische Fortsetzung dreht sich um Ryzas Reise in die königliche Hauptstadt von Ashra-am Baird, während sie alte Ruinen erkundet und nach der Wahrheit hinter dem Geheimnis der verlorenen Legenden sucht. Auf dem Weg wird sie in der Lage sein, eine Reihe neuer Fähigkeiten zu erlernen, die ihr helfen, die Gefahren ihrer Umgebung erfolgreich zu meistern, einschließlich der Fähigkeit zu schwimmen. Ryzas neu entdeckte Schwimmtechniken helfen ihr unter anderem dabei, den Zugang zum Unterwasser-Verlies zu überwinden.

Während ihrer Reise wird Ryza wieder von ihrer lebenslustigen Gruppe schelmischer Freunde begleitet. Der erste dieser alten Gefährten, der für Ryza 2 bestätigt wurde, ist Klaudia. Klaudia hat immer noch den Wunsch, ein aufregenderes Leben zu führen und findet nun ihr Schicksal wieder mit Ryza verflochten, als sie sich in der königlichen Hauptstadt zusammenschließen. Diesmal kommt auch eine mysteriöse Kreatur namens Fi zu Ryza. Die Kreatur spricht nicht, ist aber sehr ausdrucksstark und voller Emotionen. Sie freundet sich schnell mit Ryza an und hilft ihr dabei, Antworten auf die wahre Bedeutung der verlorenen Legenden zu finden.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy soll diesen Winter für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.