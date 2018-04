In Liar Princess And The Blind Prince (orig. Usotsuki Hime To Moumoku Ouji) nehmt ihr einen blinden Prinzen and die Hand und müsst ihn durch einen gefährlichen Wald führen. Nachdem ein Monster, das zwischen der Gestalt eines Wolfes und einer Prinzessin wechseln kann, versehentlich die Augen des Prinzen verletzt hat, soll er nun die Hexe des Waldes aufsuchen, die ihn heilen kann.

Wechselnd als Prinzessin und als Wolf spielend, besitzt man unterschiedliche Fähigkeiten, um Gegner zu besiegen und Fallen aus dem Weg zu räumen.

Stilistisch setzt das Spiel an Titeln wie htoL#NiQ: The Firefly Diary an und präsentiert sich mit liebevoll handgezeichneten Darstellungen, die die Erzählung einem Bilderbuch gleichkommen lassen sollen.

In Japan soll Liar Princess And The Blind Prince am 31. Mai für Nintendo Switch, PS 4 und PS Vita erscheinen, Informationen zum West-Release stehen noch aus.

Quelle: Gematsu