Bandai Namco enthüllt Details über die nächste Open Beta von Naruto to Boruto: Shinobi Striker auf PlayStation 4 und Xbox One. Sie findet vom 20. – 29. Juli in insgesamt 7 Testsessions statt.

In der Open Beta werden zwei verschiedene Modi dauerhaft verfügbar sein: Basic Training in der Ninjutsu Arena (Solo Mission) und schnelles Spiel (8 Spieler) sowie zu bestimmten Zeiten das Combat Battle und Base Battle.

Spieler der kommenden Open Beta können außerdem Kämpfe auf neuen Schauplätzen wie Konoha bei Tag und bei Nacht erleben. Neben den 4 bereits spielbaren Charakteren, wird sich Yamato den Kampf anschließen und neue Jutsts ins Spiel bringen. Außerdem werden mehr Anpassungsmöglichkeiten bei der Charaktererstellung verfügbar sein.

Während der Open Beta wird der Sprachchat aktiviert sein. Alle Spieler erhalten zusätzlich eine exklusive Version des schwarzen und weißen Shinobi Striker T-Shirts als Ingame-Gegenstand.

Die Testsessions haben folgende Zeiten:

20. Juli: 08:00 – 11:00

20.-21. Juli: 22:00 – 01:00

21. Juli: 11:00 – 14:00

21. Juli: 19:00 – 22:00

22. Juli: 03:00 – 06:00

22. Juli: 08:00 – 11:00

27. Juli: 08:00 – 29. Juli: 08:00 (48 Stunden)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint am 31. August für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.