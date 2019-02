Morgen am 13. Februar ist es mal wieder soweit. Nintendo strahlt einen Direct aus. In 35 Minuten werden uns neue Spiele für die Nintendo Switch vorgestellt. Dabei wird vor Allem ein Spiel bereits vorab erwähnt. Fire Emblem: Three Houses. Ausgestrahlt wird der Direct um 23:00 Uhr. Die Ankündigung kam via dem Twitter Account von Nintendo Deutschland. Wenn ihr euch den Direkt selbst anschauen wollt, wird er hier offiziell ausgestrahlt.

Eine brandneue Ausgabe von #NintendoDirect steht vor der Tür! Schaltet am Mittwoch, den 13. Februar um 23 Uhr zu unserer 35-minütigen Präsentation ein! Wir zeigen neue Titel für #NintendoSwitch und sprechen unter anderem über #FireEmblem: Three Houses. ►https://t.co/p1CIbrp6kx pic.twitter.com/XACv3VMcKQ — Nintendo DE (@NintendoDE) February 12, 2019

Dieser Direct wurde vor ein paar Tagen bereits auf dem Forum ResetEra geleaked. Damit haben sich diese Spekulationen bestätigt. Nun bleibt noch zu hoffen, dass wir auch News zu heiß erwarteten Titeln bekommen. Beispielsweise ein Releasedate für das neue Animal Crossing. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.