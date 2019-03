Microsoft hat eine neue Episode von „Inside Xbox“, ihre Web-Serie, angekündigt, in der die Gamer einen Blick auf die kommenden Xbox One-Inhalte und -Services werfen können. Die neue Folge wird am 12. März ausgestrahlt, wie man via Twitter verkündete.

Zu den Dingen, die Microsoft in der Show zeigen wird, gehören unter anderem „Fresh Looks“ bei Halo: The Master Chief Collection. Möglicherweise gibt man einen Einblick auf eine mögliche PC-Portierung? Microsoft möchte ja auch den Windows-Gaming-Sektor nicht vernachlässigen und könnte vergangene Xbox-Klassiker somit auch für PC bringen. Eine ideale Vorbereitung für Halo 6/Halo Infinte, welches wahrscheinlich Ende 2020 für PC und Xbox One/Xbox Scarlett (Arbeitstitel der nächste Xbox-Konsole) erscheinen wird.

Außerdem möchten die Redmonder Neuigkeiten zu DayZ und Piece: World Seeker sowie neue Game Pass-Ankündigungen bringen. Klingt nicht sehr spannend? Microsoft wird auch noch mit Überraschungen kommen. Wir sind gespannt!

Die Episode wird rund eine Stunde lang sein, was kürzer ist als der letzte Inside Xbox-Eintrag. Angesichts der mittlerweile sehr populären Nintendo Direct-Shows, muss sich Microsoft mit ihrem Format noch durchsetzen.