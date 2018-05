Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment kündigen heute LEGO DC Super-Villains an.

Erstmals tauchen Spieler bei diesem LEGO Game in ein Abenteuer ein, in dem die Schurken die Hauptrolle spielen. Es ist vollgepackt mit den beliebtesten Schauplätzen und Charakteren aus dem DC-Universum. Zum ersten Mal haben die Spieler in einem LEGO Game die Möglichkeit, ihren eigenen DC-Superschurken zu erstellen und das ganze Spiel mit ihm zu spielen. Ihr Charakter wird zum Mittelpunkt der Geschichte und schließt sich mit einer kultigen Vielfalt an Schurken zusammen, um die urkomische und originelle Geschichte zu erleben, die in Zusammenarbeit mit DC geschrieben wurde.

LEGO DC Super-Villains wird ab dem 18. Oktober 2018 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.