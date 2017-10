NETFLIX wird teurer: Künftig 10 Prozent mehr für das Abo fällig

Nächsten Montag, also am 25. September, startet die neue Star Trek-Serie Discovery ab 9:00 Uhr morgens auf NETFLIX!

Die erste Folge „A Vulcan Hello“ feierte vor wenigen Tagen Weltpremiere und erntete durchwegs positive Kritik, obwohl erst ab Sonntag offiziell darüber gesprochen werden darf und der Maulkorb bis dahin oben bleiben soll. Gelobt werden jedoch schon vorab die Kostüme, die Schauspielkunst, der Szenenaufbau und der Sound der Serie. Weniger gut gefallen haben vielen die „neuen Klingonen“, obwohl… an die werden wir uns auch gewöhnen wenn der Rest interessant und unterhaltsam ist.

NEW: photos from the #StarTrekDiscovery blue carpet event in Hollywood https://t.co/WvefpB3OZQ — TrekMovie.com (@TrekMovie) 21. September 2017

Guys, the first episode of #StarTrekDiscovery is Awesome. Cinematic. Epic. Well done, @StarTrek. Well done. — Grant Imahara (@grantimahara) 20. September 2017

Endlich gibt es wieder wöchentliche eine Star Trek-Serie!

Wann spielt Star Trek: Discovery und worum geht es in der neuen Serie?

Star Trek: Discovery spielt zehn Jahre vor der Fünf-Jahres-Mission von Captain Kirk auf der USS Enterprise. In der ersten Staffel dreht sich alles um den Konflikt zwischen der Sternenflotte und den Klingonen.

So heißen die ersten vier Star Trek: Discovery-Episoden

Folge 1: The Vulcan Hero

Folge 2: Battle at the Binary Stars

Folge 3: Context for Kings

Folge 4: The Butcher’s Knife Cares Not for the Lamb’s Cry

Die ersten 8 Folgen von Discovery werden wir also ab Montag wöchentlich jeweils Montags bei NETFLIX sehen! Die weiteren 7 Folgen gibt es dann im Jänner 2018 – sollte sich auch NETFLIX an den CBS-Plan (USA Spielzeiten, immer am Sonntag) halten.