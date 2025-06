Nerd Sisters – Wie zwei Frauen die Nerdwelt aufmischen

Frauen sind in der Gaming- und Nerdkultur längst keine Ausnahme mehr, doch in der medialen Wahrnehmung bleiben sie oft unsichtbar. Genau das wollen Arianusch Riesner und Lea Zauner mit ihrem Podcast Nerd Sisters ändern. Seit 2021 sprechen sie regelmäßig über Gaming, Popkultur, Storytelling und darüber, wie Frauen sich in dieser Szene behaupten und Karriere machen können.

Von der Leidenschaft zur Plattform

Was als Herzensprojekt startete, ist heute eine wachsende Plattform für nerdige Inhalte aus feministischer Perspektive. In jeder Folge beleuchten die beiden aktuelle Themen aus Games, Serien, Filmen oder Pen-&-Paper-Rollenspielen. Immer wieder mit spannenden Gästinnen aus der Branche. Ob Game Designerin, Esportlerin oder Comic-Zeichnerin: Nerd Sisters gibt Frauen eine Bühne, um ihre Geschichten zu erzählen.

„Viele wissen gar nicht, wie vielfältig die Berufsmöglichkeiten in der Nerdkultur sind, von Game Design über Synchronsprechen bis hin zu Esports oder Storytelling. „Wir wollen Mut machen und zeigen, dass Frauen genauso Teil dieser Szene sind wie Männer“, so Arianusch Riesner, die neben dem Podcast auch Redakteurin bei DailyGame ist.

Auch Lea Zauner bringt fundiertes Fachwissen mit: Als Esports-Schiedsrichterin kennt sie die kompetitive Szene in- und auswendig. Sie war bereits Gast im Red-Bull-Podcast und trat als Speakerin beim Global Executive Esports Summit auf.

Jetzt reinhören in die DailyGame-Podcast-Episode mit den Nerd Sisters!

Vom Podcast zur Bühne

Doch Nerd Sisters bleibt nicht beim Mikro. Im Jahr 2024 organisierten Riesner und Zauner das erste Nerd Sisters Live Event. Eine Veranstaltung, die Frauen aus der Nerdbranche ins Rampenlicht stellt. Die nächste Ausgabe ist bereits geplant: Am 19. September 2025 geht das Event im Lighthouse10 in Wien in die zweite Runde. Mit hochkarätigen Speakerinnen aus Gaming, Esports und Comics. (Rebecca Raschun, Elizabeth Pich, Yvonne Scheer und Marina Rauchenbacher)

Geizhals ist bereits als Hauptsponsor mit an Bord, weitere Unternehmen können sich dem Netzwerk anschließen und das Event unterstützen.

„Wir wollen Räume schaffen, in denen Frauen sich austauschen, vernetzen und sichtbar werden können“, sagt Lea Zauner. Eingeladen sind alle, die sich für eine buntere, diversere Nerdkultur einsetzen, ob Gamer:in, Branchenprofi oder Fan. Kauf dir gleich ein Ticket.

Warum Nerd Sisters wichtig ist

Obwohl sich die Nerdkultur in den letzten Jahren geöffnet hat, sind viele Barrieren für Frauen geblieben. Dabei sind laut Studien rund 49 % der Gamer:innen in Österreich weiblich. Nerd Sisters gibt diesen Stimmen Raum, mit Gesprächen, Denkanstößen und einer großen Portion Leidenschaft.

Den Podcast gibt’s auf allen gängigen Plattformen, mehr Infos auch auf nerdsisters.at.

„Mit Nerd Sisters möchten wir Frauen ermutigen, sich mit ihrer Nerd-Leidenschaft zu zeigen, ohne Klischees und vorallem ohne Schubladen“, sagt Arianusch Riesner.