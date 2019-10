Need for Speed ​​Heat erreicht Gold-Status

Need for Speed: Heat - (C) EA

EAs langjährige Rennserie Need for Speed ​​kehrt bald mit Need for Speed ​​Heat zurück, und wir freuen uns erneut mit vorsichtigem Optimismus auf den Start. Und da es nicht mehr lange dauert, bis das Spiel startet, hat es die Entwicklung abgeschlossen.

EA’s Ben Walke hat kürzlich auf Twitter bekannt gegeben, dass Need for Speed ​​Heat Gold wert ist. Das bedeutet, dass die grundlegende Entwicklung für den Open World-Renntitel abgeschlossen ist und sein Mastercode zum Pressen auf Discs gesendet wurde. Die Entwickler von Ghost Games werden natürlich immer noch daran arbeiten, Knicke und Fehler auszuräumen, aber das wird in Form von Updates und Patches am Tag der Veröffentlichung und darüber hinaus erfolgen. Wir hoffen einmal das der Day-One-Patch nicht all zu groß ausfallen wird.

Diejenigen, die von der aggressiven Monetarisierung von Need for Speed ​​Payback verbrannt wurden, sind diesmal optimistisch, da EA bestätigt hat, dass Heat keine Lootboxen hat. In der Zwischenzeit können wir auch verbesserte Verfolgungsjagden und einen stärkeren Fokus auf die Anpassung erwarten. Für das Spiel ist auch keine dauerhafte Internetverbindung erforderlich.

Need for Speed ​​Heat startet am 8. November für PS4, Xbox One und PC.