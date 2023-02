Nächste Nintendo Direct-Sendung findet am 8. Februar statt

Bereits morgen, am 8. Februar 2023 um 23:00 Uhr (MEZ) findet die nächste Nintendo Direct-Präsentation statt. Diese wird rund 40 Minuten lang dauern und es werden Switch-Spiele gezeigt, die in der ersten Jahreshälfte 2023 erscheinen werden. Die Hoffnung der The Legend of Zelda-Fans liegt natürlich auf Tears of the Kingdom, dass am 12. Mai 2023 veröffentlicht wird.

WERBUNG

Games Angebote / Deals bei DailyGame: Unterstützte uns mit Deinem Klick auf einen der Werbelinks. Wir verdienen damit eine kleine Provision, für Dich entstehen dadurch keine Kosten. Vielen Dank!