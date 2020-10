Nach 26 Jahren ändert Japan die Buttons der PlayStation!

Sony PlayStation 5 und der DualSense-Controller (PS5) - (C) Sony

Andere Länder, andere Sitten. Oft kommt es vor, dass man bei Reisen feststellt; Hey hier machen die Leute die alltäglichsten Dinge ja ganz anders. Ja solche kulturellen Unterschiede machen Ausflüge in andere Nationen erst so richtig interessant. Was vielleicht nicht alle oder nur die wenigsten von uns wissen, diese Unterschiede gibt es auch im Gaming. Und nein, hier ist nicht gemeint dass es in Asien so starke Gamer gibt. In Japan werden nun die Buttons der PlayStation neu zugewiesen und das nach 26 Jahren Konsolengeschichte. Aber warum?

PlayStation Buttons, böse Omen und Missverständnisse in Japan

In China wird die Zahl Vier immer sehr schlampig ausgesprochen. Da das Wort für Vier dem Wort für Tod so ähnlich ist und es nicht gut ist über den Tod zu sprechen. Steckt man in asiatischen Kulturen seine Ess-Stäbchen senkrecht in die Schüssel mit Reis, so ist auch dies verpönt. Denn so wird an einem Tisch eine Opfer-Mahlzeit für einen kürzlich verstorbenen serviert. Beim Essen zu schlürfen ist höflich und der Winkel in dem man sich verbeugt ist maßgebend für den Respekt und und und. Aus asiatischen Ländern gibt es diverse Dinge die man als Europäer oder westlicher Mensch lernen sollte, um niemanden vor den Kopf zu stoßen. Dass aber sogar die Buttons des PlayStation Controllers in Japan anders belegt sind, war auch mir neu.

X und O oder O und X? Hier sind wir es gewöhnt, dass wir jede Eingabe auf der Konsole stets mit X bestätigen. Aber dies ist tatsächlich Weltweit einheitlich festgelegt. Bis auf Japan. Die letzten 26 Jahre waren die Buttons der PlayStation nämlich in Japan vertauscht. Nicht von ihrer Position, sondern schlichtweg von der Bedienung. So wurde dort stets mit Kreis, also O, eine Eingabe bestätigt. Da in Japan das Symbol des Kreuzes, des X, für Ablehnung steht und der Kreis für Zustimmung. X ist also negativ und O positiv. Dies wird nun mit der PlayStation 5 weltweit vereinheitlicht und es folgt nach 26 Jahren eine Umstellung der Buttons in Japan.

Das wird keine leichte Umstellung

Stellt euch vor, ihr müsstet nun die Eingabe auf eurem Controller neu lernen, nach so vielen Jahren. Diese Umstellung wird bestimmt nicht leicht. Spieler adaptieren sich zum Glück ja regelmäßig an neue Games und Steuerungen. Dauern wird es dennoch. Ich erinnere mich selbst nur zu gut an meine Anfänge in Red Dead Redemption 2… aufsitzen auf das Pferd… reiten wir los… „Gaspedal“ und ehe ich kapieren konnte was ich gedrückt hatte, zog Arthur bereits seine abgesägte Schrotflinte und schoss jemanden über den Haufen. Wie würde es euch mit so einer Umstellung gehen? Wusstet ihr dass die Buttons der PlayStation in Japan anders belegt sind? Schreibt es uns in die Kommentare.