My Hero Ones Justice 2 angekündigt

Bandai Namco kündigte an, dass das 3D-Fighting-Game MY HERO ONE’S JUSTICE 2 2020 für PlayStation®4, Xbox One, Nintendo Switch und PC Digital erscheinen wird.

Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, könnt ihr in My Hero Ones Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten.

Weitere Informationen zum Spiel werden laut Bandai Namco in den kommenden Tagen bekanntgegeben. Wir berichten.