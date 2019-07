Capcoms Monster Hunter World hat mit 13 Millionen ausgelieferten Einheiten weltweit einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht. Der letzte große Meilenstein war im Februar 2019, als das Action-RPG 11 Millionen ausgelieferte Einheiten erreichte. Nachdem es im Januar 2018 für Xbox One und PS4 gestartet wurde, bevor es im August 2018 auf den PC portiert wurde.

Um diesen Meilenstein zu feiern, verlost Capcom vom 25. Juli bis 29. August einen ganz besonderen täglichen Login-Bonus. Es besteht aus einem Angriffsjuwel, 13 Wertungsscheinen, 13 Silbernen Eiern, drei Wyverianischen Golddrucken und drei Schweren Rüstungskugeln. Wenn Sie Probleme haben, die begehrte Attack Jewel-Dekoration zu finden, müssen Sie sich nächste Woche anmelden.

Dieser tägliche Login-Bonus soll den Fans helfen, sich auf Iceborne vorzubereiten, die erste kostenpflichtige Erweiterung von Monster Hunter World. Es erscheint am 6. September für Xbox One und PS4 (Winter für PC) in einer neuen Region namens Hoarfrost Reach und bringt einige wiederkehrende Monster wie Glavenus und Tigrex zur Schau.

Hunters, we've hit another big #MHWorld milestone: 13 million units shipped worldwide! ❤️

We're celebrating by giving everyone a special item pack! Look out for these useful items when you claim your Daily Login Bonus between July 25 and August 29. pic.twitter.com/lUtqaWHhxk

— Monster Hunter (@monsterhunter) July 18, 2019