Monster Hunter Wilds: Die Rückkehr von Blangonga – Eine echte Herausforderung

Monster Hunter Wilds hat auf seinem YouTube-Kanal neue japanische Werbespots veröffentlicht, die anscheinend einige bisher unangekündigte Monster vorstellen. Die Begeisterung der Fans für Monster Hunter Wilds steigt weiter, da das Veröffentlichungsdatum nur noch wenige Wochen entfernt ist und das zweite Open Beta-Wochenende derzeit stattfindet. In dieser zweiten offenen Betaphase können die Spieler länger als ursprünglich geplant einen Teil des Spiels ausprobieren.

Aufgrund eines PlayStation Network-Ausfalls am 7. Februar 2025, der fast einen Tag dauerte, hat Capcom die zweite Beta von Monster Hunter Wilds um volle 24 Stunden verlängert. Da das Veröffentlichungsdatum immer näher rückt, hat Capcom angefangen, neue Trailer und Werbespots für das Spiel zu veröffentlichen. Einer dieser Werbespots enthüllt einen wiederkehrenden Feind früher als erwartet.

Fans fiebern dem Release von Monster Hunter Wilds entgegen

Vor kurzem hat der Entwickler einige kurze japanische Werbespots auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen, um das Spiel vor der Veröffentlichung zu bewerben. Einige Bilder in diesen Clips deuten auf die Rückkehr einer klassischen Kreatur aus Monster Hunter 2 hin, die bisher noch nicht enthüllt worden war. Nachdem Blangonga bereits in einem kürzlich veröffentlichten Leak aufgetaucht war, ist dies nun die erste offizielle Bestätigung für die Rückkehr dieses Fanlieblings, auch wenn der Clip nur 19 Sekunden dauert.

Langjährige Fans erinnern sich vielleicht noch an die baboonähnliche Kreatur aus Monster Hunter 2, die endlich modernisiert wurde. Die Kreatur sieht aus wie damals, was vielen in der Community gefällt. Die Kommentare zu dem Video waren überwiegend positiv, und die Fans freuen sich darauf, gegen diese neue Version des klassischen Monsters anzutreten. Einige fragen sich, ob Blangonga einer der Gründe für das Power-Clash-System in Monster Hunter Wilds ist, bei dem Spieler eine einzigartige Animation erhalten, wenn sie den Angriff eines Monsters perfekt blocken.

Die Serie bringt immer wieder Monster in neuere Versionen, und Wilds ist da keine Ausnahme. Es gibt viele Kreaturen zu bekämpfen, von Neuzugängen wie dem krakenartigen Nu Udra bis hin zu wiederkehrenden Fanlieblingen wie Rathalos, Rathian und Gore Magala. Diese kurzen Trailer zeigen, dass Monster Hunter Wilds wahrscheinlich noch viele unangekündigte Inhalte für die Spieler bereithält, wenn es später in diesem Monat veröffentlicht wird.

