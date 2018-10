Wer dachte Fortnite sei größer als Minecraft, der liegt noch ein paar Millionen Gamer daneben!

Wie Microsoft veröffentlichte wurden bislang mehr als 154 (!) Millionen Kopien von Minecraft für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita, Wii U, 3DS, PC und Mobil verkauft!

Täglich (!) zocken 91 Millionen Gamer weltweit in der pixeligen Welt. Damit zählt Minecraft auch weiterhin zu den TOP 3 Videogames aller Zeiten.

Jedoch auch Fortnite ist am besten Weg in die Liga mit GTA V, Wii Sports, Minecraft und Tetris aufzusteigen. Die ewige Nummer eins kann jedoch nicht so leicht geschlagen werden. Von Tetris wurden weltweit über 500 Millionen Stück auf x-Systemen verkauft.