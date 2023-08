Microsoft veröffentlicht offizielle “Xbox Series-Wraps”

Die Xbox-Hersteller werben dafür, dass man die Leistung der Xbox Series X "mit Stil" erleben sollte. Wie schaut der Xbox-Wrap aus?

Microsoft veröffentlicht Tarnmuster für seine Xbox Series X. - (C) Microsoft via Xbox.com

Xbox Series X Fakten

Entwickler: Microsoft Publisher: Microsoft Genre: Hardware Release: 10/11/2020 Xbox Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Xbox Series X

Microsoft gibt in seinem offiziellen Xbox News-Wire bekannt, dass dieses Jahr mit den “Xbox Series X Console Wraps” gestartet wird. Damit möchte das Unternehmen eine Option bieten, deine Xbox Series X individueller zu gestalten – als den Kauf von Sondereditionen oder einer Limited Edition-Konsole.

Mit den “Wraps” (Folien zum Bekleben) kannst du deine bereits vorhandene Konsole umgestalten. Die ersten drei Designs, die es zur Auswahl gibt, ist das Starfield-Design (ähnlich wie der Controller), Arctic Camo und Mineraltarn.

Microsoft betont, dass die “Wraps” speziell für die neueste Xbox-Konsole konzipiert wurden, eine präzise Passform haben und jedes Detail berücksichtigt wurde, um sicherzustellen, dass die Leistung Ihrer Konsole erhalten bleibt. “Alle Lüftungsschlitze sind frei und an der Unterseite der Hüllen wurden kleine Füße angebracht, um sicherzustellen, dass die Luft ungehindert durch die Konsole strömen kann”, so Microsoft in der offiziellen Meldung.

Woraus bestehen die Xbox Series X Console Wraps?

Die Materialfrage beantwortet Microsoft damit, dass es sich um “solide Kernplatten” handelt, die mit “High-Tech-Gewebe” überzogen wurden. Diese Platten werden um die Konsole “gefaltet” und mit einem Klettverschluss befestigt. “Die Innenseite der Bandagen ist mit Silikonmustern bedruckt, die die Bandage an Ort und Stelle halten.”

Ab wann wird es die “Wraps” geben? Die Markteinführung findet in den USA, Kanada und Europa am 18. Oktober 2023 statt. Eine Vorbestellung ist bereits jetzt möglich, zumindest für das Starfield-Design und Arctic Camo. Die Zustellung erfolgt laut Microsoft.com-Shop am 19. Oktober 2023.