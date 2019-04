Share on Facebook

In der aktuellen Xbox Inside-Ausgabe wurde die Xbox One S All-Digital Edition offiziell bestätigt.

Die Konsole wird, wie bereits die Leaks es vorausgesagt haben, ohne Laufwerk auskommen. Die Xbox One S All-Digital Edition wird im Bundle mit Minecraft, Forza Horizon 3 und Sea of Thieves ausgeliefert. Das Bundle kostet sensationelle 229,99 Euro (UVP) und ist damit um 50 Euro günstiger als eine Standard Xbox One S.

Diese Standard Xbox One S ist vielerorts bereits jetzt vergünstigt. So bekommt man die Konsole in weiß, 1 TB Festplatte und mit Forza Horizon 4 zum Beispiel bei Amazon.de für nur 199,99 Euro. Das Starter-Bundle inkl. 3 Monate Xbox Game Pass + 3 Monate Live Gold Mitgliedschaft kostet ebenfalls nur 199,99 Euro.